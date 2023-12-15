Вибухи, постріли, авіаудари, жорстокі бої не стихають ані вдень, ані вночі і, на жаль, на деяких ділянках фронту у ворога є успіхи.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Зокрема, на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки південніше Сєверного, Первомайського та Невельського.

На Запорізькому напрямку було відбито 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового.

Але, на жаль, згідно з неофіційними даними, у російських окупантів є деякі успіхи. Про це повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

За його словами, ворог мав успіхи на північний схід від села Роботине.

«Це означає звуження нашого плацдарму. На даний момент звуження складає до 2,5 км із західного боку. В деяких місцях ворог підібрався впритул до Роботиного, з того ж боку. Поки що східний фланг стоїть більш-менш, у ворога там мінімальні успіхи», - повідомив Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

За словами кореспондента, поки він не бачить у ворога перспектив повторити спробу оточити наш гарнізон, одночасно висуваючись з Копаней та Новопокровки назустріч.

«Ворог буде вимушений атакувати в лобову. Які при цьому перспективи - невідомо, але ми ж знаємо, що окупанти не рахуються з втратами.

Ситуація поки дуже далека від стабілізації та західний фланг східніше Копаней та Мирного у мене викликає серйозне занепокоєння. Все іде до того, що ми побачимо тут "міні-Авдіївку"», - припустив Богдан Мірошніков.

Останні новини України:

Нова підла атака "Шахедів" - що відомо про наслідки і скільки вдалося знищити.

Бій стався на Сумщині - ворог лізе через кордон.

Там вже рівнина - росіяни знищили ще одне українське місто.