Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений, пишет Politeka.net.
В частности, на Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника у Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского.
На Запорожском направлении было отражено 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового.
Но, к сожалению, согласно неофициальным данным, у российских окупантов есть некоторые успехи. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.
По его словам, враг имел успехи к северо-востоку от села Роботино.
«Это означает сужение нашего плацдарма. В настоящее время сужение составляет до 2,5 км с западной стороны. В некоторых местах враг подобрался вплотную к Роботиному, с той же стороны. Пока восточный фланг стоит более-менее, у врага там минимальные успехи», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.
По словам корреспондента, пока он не видит у врага перспектив повторить попытку окружить наш гарнизон, одновременно выдвигаясь из Копаней и Новопокровки навстречу.
«Враг будет вынужден атаковать в лобовую. Какие при этом перспективы – неизвестно, но мы же знаем, что оккупанты не считаются с потерями.
Ситуация пока очень далека от стабилизации и западный фланг восточнее Копаней и Мирного у меня вызывает серьезную обеспокоенность. Все идет к тому, что мы увидим здесь "мини-Авдеевку"», - предположил Богдан Мирошников.
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