Взрывы, выстрелы, авиаудары, жестокие бои не стихают ни днем, ни ночью и, к сожалению, на некоторых участках фронта у врага есть успехи.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

В частности, на Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника у Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского.

На Запорожском направлении было отражено 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового.

Но, к сожалению, согласно неофициальным данным, у российских окупантов есть некоторые успехи. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам, враг имел успехи к северо-востоку от села Роботино.

«Это означает сужение нашего плацдарма. В настоящее время сужение составляет до 2,5 км с западной стороны. В некоторых местах враг подобрался вплотную к Роботиному, с той же стороны. Пока восточный фланг стоит более-менее, у врага там минимальные успехи», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

По словам корреспондента, пока он не видит у врага перспектив повторить попытку окружить наш гарнизон, одновременно выдвигаясь из Копаней и Новопокровки навстречу.

«Враг будет вынужден атаковать в лобовую. Какие при этом перспективы – неизвестно, но мы же знаем, что оккупанты не считаются с потерями.

Ситуация пока очень далека от стабилизации и западный фланг восточнее Копаней и Мирного у меня вызывает серьезную обеспокоенность. Все идет к тому, что мы увидим здесь "мини-Авдеевку"», - предположил Богдан Мирошников.

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