Об обстановке на передовой сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, пишет Politeka.net.
По его словам, враг не уменьшает количество боевых столкновений в операционной зоне ОСУВ Таврия.
«Три дня подряд – около 80 штурмовых действий ежесуточно. Подавляющее большинство – в Донецкой области. Штурмовые группы в основном до 20 человек. Действуют, в том числе, и при поддержке бронетехники. Вчера снова произошло увеличение количества авиаударов, враг применяет авиабомбы», - сообщил Тарнавский.
Только в операционной зоне Таврия враг за сутки нанес 15 авиаударов.
«Провели 76 боевых столкновений и совершили 631 артобстрел. Наши воины стойко держат оборону», - отметил Тарнавский.
Ранее Тарнавский сообщил об обстановке на Марьинском направлении.
«В районе Марьинки противник накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается», - уверял Тарнавский.
Добавим, ранее неофициальные источники сообщали, что враг уже оккупировал 92% территории Марьинки.
ВСУ контролируют еще небольшую северную часть города.
Последние новости Украины:
Назван участок, где у врага новые успехи - будет "мини-Авдеевка".
Бой произошел на Сумщине – враг лезет через границу.
Там уже равнина – россияне уничтожили еще один украинский город.