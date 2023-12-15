Об обстановке на передовой сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, пишет Politeka.net.

По его словам, враг не уменьшает количество боевых столкновений в операционной зоне ОСУВ Таврия.

«Три дня подряд – около 80 штурмовых действий ежесуточно. Подавляющее большинство – в Донецкой области. Штурмовые группы в основном до 20 человек. Действуют, в том числе, и при поддержке бронетехники. Вчера снова произошло увеличение количества авиаударов, враг применяет авиабомбы», - сообщил Тарнавский.

Только в операционной зоне Таврия враг за сутки нанес 15 авиаударов.

«Провели 76 боевых столкновений и совершили 631 артобстрел. Наши воины стойко держат оборону», - отметил Тарнавский.

Ранее Тарнавский сообщил об обстановке на Марьинском направлении.

«В районе Марьинки противник накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается», - уверял Тарнавский.

Добавим, ранее неофициальные источники сообщали, что враг уже оккупировал 92% территории Марьинки.

ВСУ контролируют еще небольшую северную часть города.

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