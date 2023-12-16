Вже з 1 лютого 2024 року допомогу отримуватиме лише окрема категорія українців. При цьому є ті, кому хочуть виплати продовжити.

Міністерство соціальної політики України розробило проект постанови щодо продовження державної грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зазначено, що виплати частині ВПО буде зупинено з 1 лютого 2024 року. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Міністерство соціальної політики не планує продовжувати виплати для проживання всім внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які отримують допомогу зараз. Вже з 1 лютого 2024 року допомогу отримуватиме лише окрема категорія українців. Йдеться про тих, хто не може віддати дітей до садків та шкіл і через це не мають можливості працювати.

На нараді, яку очолила віцепрем'єрка уряду Ірина Верещук, розглядали також питання автоматичного продовження державної допомоги на ще півроку для тих переселенців, які втратили працездатність, отримують невеликі пенсійні виплати, мають інвалідність, доглядають за дитиною з інвалідністю, або є дітьми-сиротами і позбавленими батьківського піклування.

Планується надати працездатним переселенцям соціальні послуги, такі як муніципальна няня, і стимулювати їх шукати роботу, звертатися за грантовими програмами для бізнесу, проходити перекваліфікацію та інші інтеграційні заходи.

Міністерство також пропонує поєднати механізм виплат для ВПО з іншими інструментами підтримки для допомоги їм успішно інтегруватися в нових місцях проживання. Верещук зауважила, що необхідно уважно підходити до питання продовження допомоги ВПО, зосереджуючись на тих, хто найбільше потребує державної підтримки.

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