Уже с 1 февраля 2024 помощь будет получать лишь отдельная категория украинцев. При этом есть те, кому выплаты хотят продлить.

Министерство социальной политики Украины разработало проект постановления о продлении государственной денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Отмечено, что выплаты части ВПЛ будут остановлены с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщила прессслужба Минреинтеграции.

Министерство социальной политики не планирует продолжать выплаты для проживания всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), получающим помощь сейчас. Уже с 1 февраля 2024 помощь будет получать лишь отдельная категория украинцев. Речь идет о тех, кто не может отдать детей в сады и школы и поэтому не имеют возможности работать.

На совещании, которое возглавила вице-премьер правительства Ирина Верещук, рассматривали также вопросы автоматического продления государственной помощи на еще полгода для тех переселенцев, которые потеряли трудоспособность, получают небольшие пенсионные выплаты, имеют инвалидность, ухаживают за ребенком с инвалидностью, или являются детьми. сиротами и лишенными родительской опеки.

Планируется предоставить трудоспособным переселенцам социальные услуги, такие как муниципальная няня и стимулировать их искать работу, обращаться за грантовыми программами для бизнеса, проходить переквалификацию и другие интеграционные мероприятия.

Министерство также предлагает совместить механизм выплат для ВПЛ с другими инструментами поддержки, чтобы помочь им успешно интегрироваться в новых местах проживания. Верещук отметила, что необходимо внимательно подходить к вопросу продолжения помощи ВПЛ, сосредотачиваясь на тех, кто больше нуждается в государственной поддержке.

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