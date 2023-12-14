Астаф'єва також зазначила, що Потап заблокував її за критику, оскільки вона висловилася про його поведінку та останні скандали.

В останньому інтерв'ю 38-річна блогерка, актриса та співачка Даша Астаф'єва розповіла висловила своє обурення на адресу репера та продюсера Потапа. Артистка розповіла про те, як на початку війни Потап заблокував її в соціальних мережах після неприємної розмови між ними.

Астаф'єва висловила подив щодо треку Потапа під назвою "Волонтер", у якому він представляє себе як ідеального волонтера, стверджуючи, що десь у ночі він притисне волонтерку. На думку співачки, людям, які пережили кілька місяців у підвалі, такі слова можуть спричинити відторгнення.

Астаф'єва також наголосила, що Потап заблокував її за критику. Вона публічно висловлювала свою думку, наголошуючи, що подібні пісні викликають неприємні почуття, навіть якщо вона сама не вважає себе особливим волонтером, але залишається в країні і робить свою частину.

"Він співає, що він такий класний волонтер і десь притисне волонтерку вночі, думаю, що кожній людині, яка жила у підвалі кілька місяців, просто хочеться, даруйте, плюнути в обличчя" – емоційно поділилася Астаф'єва.

«Даша, я дуже хочу, щоб у Вас усе було гаразд. Ви молодець!; Велике горе.... Україна має заблокувати Потапа та йому подібних; Скільки можна згадувати про нього та подібних?; І що з того. Невже це якось вплине на здоров'я Даші? Чи це душевна трагедія для неї? Фігней страждають люди.

І правильно зробила, що заблокувала такого дволикого Потапчика стрибуна для України за добрих часів; Плюнь і розмасти!; Я б на її місці цим пишалася; Час Україні заблокувати Потапа» - відповіли в мережі.

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