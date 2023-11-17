Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездной гостью которого стала певица, модель и волонтер Даша Астафьева, решил обратить внимание украинцев на распространенный в Украине, но пока не слишком популярный продукт - топинамбур (земляную грушу).

Клопотенко показал, как приготовить топинамбур с куриными стрипсами с соусом из перги. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

топинамбур – 300 г

сливочное масло – 220 г

ратительное масло

куриные стрипсы из филе – 500 г

соль, красный перец

сливки жирностью 33% – 500 мл

перга – 2 ст. л.

Евгений Клопотенко тщательно вымывает топинамбур, выкладывает его в форму для запекания, добавляет сливочное масло, соль по вкусу, накрывает фольгой и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут или на полтора часа - в зависимости от сорта топинамбура.

На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на большом огне быстро обжариваем куриные стрипсы, добавляя немного соли и красного перца. После этого Евгений Клопотенко убавляет огонь и на медленном огне жарит мясо до готовности.

Пергу измельчаем либо в ступке, либо с помощью любого другого девайса, а затем смешиваем со сливками. С помощью блендера Клопотенко взбивает смесь до консистенции густой сметаны.

Подаем запеченный топинамбур вместе со стрипсами и сливочным соусом.

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