Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездной гостью которого стала певица, модель и волонтер Даша Астафьева, решил обратить внимание украинцев на распространенный в Украине, но пока не слишком популярный продукт - топинамбур (земляную грушу).
Клопотенко показал, как приготовить топинамбур с куриными стрипсами с соусом из перги. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- топинамбур – 300 г
- сливочное масло – 220 г
- ратительное масло
- куриные стрипсы из филе – 500 г
- соль, красный перец
- сливки жирностью 33% – 500 мл
- перга – 2 ст. л.
Евгений Клопотенко тщательно вымывает топинамбур, выкладывает его в форму для запекания, добавляет сливочное масло, соль по вкусу, накрывает фольгой и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут или на полтора часа - в зависимости от сорта топинамбура.
На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на большом огне быстро обжариваем куриные стрипсы, добавляя немного соли и красного перца. После этого Евгений Клопотенко убавляет огонь и на медленном огне жарит мясо до готовности.
Пергу измельчаем либо в ступке, либо с помощью любого другого девайса, а затем смешиваем со сливками. С помощью блендера Клопотенко взбивает смесь до консистенции густой сметаны.
Подаем запеченный топинамбур вместе со стрипсами и сливочным соусом.
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