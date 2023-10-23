Евгений Клопотенко и популярная украинская певица, модель, волонтер Даша Астафьева в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" показали, как приготовить настоящий украинский винегрет. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для приготовления украинского винегрета Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

  • картофель – 2 шт.
  • свекла – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • фасоль – 100 г
  • уксус – 2 ст.л. (лучше яблочный)
  • сладкая горчица – 1 ст.л.
  • растительное масло – 80 мл
  • пажитник

Пекельні борошна

Картошку, свеклу и морковь Евгений Клопотенко вымывает, заворачивает каждый овощ отдельно в фольгу и отправляет запекаться в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час 20 минут, чтобы свекла хорошо приготовилась.

Тем временем Евгений Клопотенко готовит заправку. Для этого в миске соединяем уксус, сладкую горчицу и подсолнечное масло и все хорошо размешиваем венчиком.

Запеченные овощи чистим от кожуры и нарезаем кубиком примерно одинакового размера, заливаем соусом и для вкуса добавляем отварную фасоль (варим фасоль примерно 1 час 20 минут).

Для аромата Евгений Клопотенко добавляет в винегрет специю под названием пажитник: толчет его в ступке, а затем просеивает через сито — полчайной ложки пажитника прекрасно дополнят вкус украинского винегрета.

Евгений Клопотенко

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