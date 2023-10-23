Евгений Клопотенко и популярная украинская певица, модель, волонтер Даша Астафьева в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" показали, как приготовить настоящий украинский винегрет. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Для приготовления украинского винегрета Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- картофель – 2 шт.
- свекла – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- фасоль – 100 г
- уксус – 2 ст.л. (лучше яблочный)
- сладкая горчица – 1 ст.л.
- растительное масло – 80 мл
- пажитник
Картошку, свеклу и морковь Евгений Клопотенко вымывает, заворачивает каждый овощ отдельно в фольгу и отправляет запекаться в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час 20 минут, чтобы свекла хорошо приготовилась.
Тем временем Евгений Клопотенко готовит заправку. Для этого в миске соединяем уксус, сладкую горчицу и подсолнечное масло и все хорошо размешиваем венчиком.
Запеченные овощи чистим от кожуры и нарезаем кубиком примерно одинакового размера, заливаем соусом и для вкуса добавляем отварную фасоль (варим фасоль примерно 1 час 20 минут).
Для аромата Евгений Клопотенко добавляет в винегрет специю под названием пажитник: толчет его в ступке, а затем просеивает через сито — полчайной ложки пажитника прекрасно дополнят вкус украинского винегрета.
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