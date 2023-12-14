Астафьева также отметила, что Потап заблокировал ее за критику, поскольку она высказалась о его поведении и последних скандалах.

В последнем интервью 38-летняя блогерша, актриса и певица Даша Астафьева рассказала высказала свое негодование в адрес рэпера и продюсера Потапа. Артистка рассказала о том, как в начале войны Потап заблокировал ее в социальных сетях после неприятного разговора между ними.

Астафьева выразила удивление относительно трека Потапа под названием "Волонтер", в котором он представляет себя как идеального волонтера, утверждая, что где-то в ночи он прижмет волонтерку. По мнению певицы, людям, пережившим несколько месяцев в подвале, такие слова могут вызвать отторжение.

Астафьева также отметила, что Потап заблокировал ее за критику. Она публично высказывала свое мнение, подчеркивая, что подобные песни вызывают неприятные чувства, даже если она сама не считает себя особым волонтером, но остается в стране и делает свою часть.

"Он поет, что он такой классный волонтер и где-то прижмет волонтерку ночью, думаю, что каждому человеку, который жил в подвале несколько месяцев, просто хочется, извините, плюнуть в лицо" - эмоционально поделилась Астафьева.

«Даша, я очень хочу, чтобы у Вас все было хорошо. Вы молодец!; Большое горе.... Украина должна заблокировать Потапа и ему подобных; Сколько можно упоминать о нем и подобных?; И что с того. Неужели это как-то отразится на здоровье Даши? Это душевная трагедия для нее? Фигней страдают люди.

И правильно сделала, что заблокировала такого двуликого Потапчика прыгуна для Украины в хорошие времена; Плюнь и размажь!; Я бы на ее месте этим гордилась; Пора Украине заблокировать Потапа» - ответили в сети.

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