Даша Астафьева, украинская певица и волонтер, после смерти своей собаки по имени Чичико, которую, вероятно, лишили жизни в клинике из-за халатности, вышла на связь. Еще недавно Даша Астафьева выразила свою грусть и недоумение по поводу обращения с ее любимцем в клинике, утверждая, что пес просто умер в клетке, и ей даже не позвонили, чтобы прийти и попрощаться с ним.

Спустя несколько дней Астефьева все же решила выйти на связь и представила серию фото в Инстаграм. Артистка не стала рассказывать о своей жизни и о том, как проходят разбирательства с клиникой.

«Осень – врач. Листья – лекарства» - коротко написала Астафьева.

В сети поддержали Дашу после ее утраты:

«Вам нужно завести собачку; у нас здесь все психологи, и тд, забыли только в своей жизни порядок навести 😂; Иногда это просто может быть неуместно. Вот и все; Только тот, кто познал их искреннюю любовь, понимает вашу боль и грусть. Иногда воспоминания тоже лекарства…;Только те, кто имеет своего любимца поймет, какая искренняя любовь».

Ранее Астафьева рассказала, что в один из дней выгуливала своего пушистого друга, и тот случайно что-то съел. Позднее Чичико почувствовал себя плохо, и Астафьева решила отвезти его в ветеринарную клинику.

В клинике Астафьева заметила, что обслуживающий врач был неприветливым и неохотно слушал ее комментарии. Они оставили своего пса под наблюдением врачей и быстро оплатили услуги клиники. Изначально им пообещали, что после капельницы состояние Чичико улучшится. Однако утром уже стало известно о гибели любимца.

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