Для абонентів мобільного оператора Київстар, які зіткнулися з труднощами, тепер існує можливість встановлення eSim - цифрова SIM-картка. Це дозволяє використовувати мобільні послуги ще одного оператора, не витягуючи основну фізичну SIM-карту.
При покупці eSIM в інтернет-магазині Vodafone, користувач отримує ваучер на електронну пошту. Якщо листа з ваучером не отримано у вказаний термін, рекомендується перевірити папку "Спам".
У випадку проблем із підключенням eSIM важливо переконатися, що ви дотримуєтеся інструкцій та ваш пристрій підключений до Wi-Fi чи іншої мережі.
- Завантажте стартовий пакет eSIM на свій пристрій за допомогою QR-коду, отриманого на електронну адресу.
- Після підключення eSIM, наберіть 111 або 0800400111. Ваш номер та тариф будуть активовані. Почекайте на голосове привітання та заверште дзвінок.
Для активації номера в роумінгу наберіть +380 500 400 111.
Дочекайтеся SMS-повідомлення про активацію номера та підключення пакета послуг на місяць у вибраному тарифі.
Щодо оператора Lifecell, для покупки eSIM можна скористатися різними каналами, такими як додаток Lifecell в Google Store або App Store, офіційний веб-сайт Lifecell, магазини Lifecell або програма Monobank.
Для встановлення eSIM від Lifecell слід:
- Зайдіть в налаштування смартфона у розділ "Мобільна мережа" чи "Sim-карти".
- Натисніть "Додати eSIM" або "Менеджер eSIM".
- Скануйте QR-код із ваучера, який ви отримаєте після покупки eSIM.
- Оберіть один із доступних тарифів для підключення.
- Зачекайте на повідомлення від оператора про підключення нового номера.
Таким чином, обидва оператори надають зручний спосіб користування eSim для своїх абонентів.
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