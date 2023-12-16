eSIM — це електронна SIM-карта, що знаходиться всередині смартфона, на якій можна активувати ваш номер і тариф зі звичайної SIM-карти у тому числі Київстар.

Для абонентів мобільного оператора Київстар, які зіткнулися з труднощами, тепер існує можливість встановлення eSim - цифрова SIM-картка. Це дозволяє використовувати мобільні послуги ще одного оператора, не витягуючи основну фізичну SIM-карту.

При покупці eSIM в інтернет-магазині Vodafone, користувач отримує ваучер на електронну пошту. Якщо листа з ваучером не отримано у вказаний термін, рекомендується перевірити папку "Спам".

У випадку проблем із підключенням eSIM важливо переконатися, що ви дотримуєтеся інструкцій та ваш пристрій підключений до Wi-Fi чи іншої мережі.

Завантажте стартовий пакет eSIM на свій пристрій за допомогою QR-коду, отриманого на електронну адресу. Після підключення eSIM, наберіть 111 або 0800400111. Ваш номер та тариф будуть активовані. Почекайте на голосове привітання та заверште дзвінок.

Для активації номера в роумінгу наберіть +380 500 400 111.

Дочекайтеся SMS-повідомлення про активацію номера та підключення пакета послуг на місяць у вибраному тарифі.

Щодо оператора Lifecell, для покупки eSIM можна скористатися різними каналами, такими як додаток Lifecell в Google Store або App Store, офіційний веб-сайт Lifecell, магазини Lifecell або програма Monobank.

Для встановлення eSIM від Lifecell слід:

Зайдіть в налаштування смартфона у розділ "Мобільна мережа" чи "Sim-карти". Натисніть "Додати eSIM" або "Менеджер eSIM". Скануйте QR-код із ваучера, який ви отримаєте після покупки eSIM. Оберіть один із доступних тарифів для підключення. Зачекайте на повідомлення від оператора про підключення нового номера.

Таким чином, обидва оператори надають зручний спосіб користування eSim для своїх абонентів.

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