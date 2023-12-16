Для столкнувшихся с трудностями абонентов мобильного оператора Киевстар теперь существует возможность установки eSim - цифровая SIM-карта. Это позволяет использовать мобильные услуги еще одного оператора, не извлекая основную физическую SIM-карту.
При покупке eSIM в интернет-магазине Vodafone, пользователь получает ваучер на электронную почту. Если письмо с ваучером не получено в указанный срок, рекомендуется проверить папку "Спам".
В случае проблем с подключением eSIM важно убедиться, что вы соблюдаете инструкции и устройство подключено к Wi-Fi или другой сети.
- Загрузите стартовый пакет eSIM на устройство с помощью QR-кода, полученного по электронному адресу.
- После подключения eSIM наберите 111 или 0800400111. Ваш номер и тариф будут активированы. Подождите голосовое приветствие и завершите вызов.
Для активации номера в роуминге наберите +380500400111.
Дождитесь SMS-сообщения об активации номера и подключении пакета услуг на месяц в выбранном тарифе.
По оператору Lifecell, для покупки eSIM можно воспользоваться разными каналами, такими как приложение Lifecell в Google Store или App Store, официальный веб-сайт Lifecell, магазины Lifecell или приложение Monobank.
Для установки eSIM от Lifecell следует:
- Зайдите в настройку смартфона в раздел "Мобильная сеть" или "Sim-карты".
- Нажмите кнопку "Добавить eSIM" или "Менеджер eSIM".
- Сканируйте QR-код с ваучера, который вы получите после покупки eSIM.
- Выберите один из доступных тарифов для подключения.
- Подождите уведомления от оператора о подключении нового номера.
Таким образом, оба оператора предоставляют удобный способ использования eSim для своих абонентов.
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