Наразі в компанії "Київстар" обережно говорять про терміни щодо відновлення зв'язку після хакерської атаки 12 грудня. Розглядаються декілька сценаріїв. А поки у українців є можливість перенесення мобільного номера "Київстар" на оператора lifecell. Прес-служба lifecell надала покрокову інструкцію, як це зробити. А зробити це зовсім не важко.

Послуга "Перенесення номера" (Mobile Number Portability, MNP) дозволяє зберегти свій мобільний номер "Київстар", включаючи його код, при переході до іншого мобільного оператора, такого як lifecell.

Під час перенесення номера "Київстар" до lifecell, ваш номер і його код залишаються незмінними. Наприклад, якщо ваш номер мав початок 067, 097, 066, 050 або інші цифри, вони залишаться такими ж.

Завдяки цій послузі вам не потрібно перереєструвати свої акаунти "Київстар", ви можете використовувати банківські послуги без додаткових турбот, тримаєте зв'язок із рідними та друзями за відомим номером та зберігаєте історії, пов'язані з вашим номером.

Для перенесення номера з "Київстар" чи іншого оператора до lifecell, вам потрібно подати заявку онлайн або в магазині lifecell. Якщо ваш номер не ідентифікований (незареєстрований), ви можете зробити це під час подачі заявки онлайн за допомогою КЕП, BankID або в магазині lifecell за наявності документу, що посвідчує особу.

Отримайте SIM-карту lifecell в магазині під час подачі заявки на перенесення номеру "Київстар" або не пізніше, ніж за 3 години до обраного вами часу перенесення. Спрямуйте код підтвердження на номер телефону з активною SIM-картою, яку ви хочете перенести.

Вставте SIM-карту lifecell в телефон до обраного вами часу перенесення, про який вас інформували заздалегідь через SMS. Якщо це не вдалося, перенесення відбудеться наступного робочого дня, про що вас теж повідомлять SMS-повідомленням.

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