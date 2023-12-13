Пока в компании "Киевстар" осторожно говорят о сроках по восстановлению связи после хакерской атаки 12 декабря. Рассматривается несколько сценариев. А пока у украинцев есть возможность перенесения мобильного номера "Киевстар" оператора lifecell. Пресс-служба lifecellпредоставила пошаговую инструкцию, как это сделать. А сделать это совсем не сложно.





Услуга "Перенос номера" (Mobile Number Portability, MNP) позволяет сохранить свой мобильный номер "Киевстар", включая его код, при переходе к другому мобильному оператору, такому как lifecell.

При переносе номера "Киевстар" в lifecell, ваш номер и его код остаются неизменными. Например, если ваш номер имел начало 067, 097, 066, 050 или другие цифры, они останутся такими же.

Благодаря этой услуге вам не нужно перерегистрировать свои аккаунты "Киевстар", вы можете использовать банковские услуги без дополнительных забот, держите связь с родными и друзьями по известному номеру и храните истории, связанные с вашим номером.

Для переноса номера из "Киевстар" или другого оператора Lifecell, вам нужно подать заявку онлайн или в магазине lifecell. Если ваш номер не идентифицирован (незарегистрирован), вы можете сделать это при подаче заявки онлайн с помощью КЭП, BankID или в магазине lifecell при наличии документа, удостоверяющего личность.

Получите SIM-карту lifecell в магазине при подаче заявки на перенос номера "Киевстар" или не позднее чем за 3 часа до выбранного вами времени переноса. Направьте код подтверждения на телефонный номер с активной SIM-картой, которую вы хотите перенести.

Вставьте SIM-карту lifecell в телефон до выбранного вами времени переноса, о котором информировали вас заранее через SMS. Если это не удалось, перенос состоится на следующий рабочий день, о чем вас тоже сообщат SMS-сообщениям.

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