У ворога, на жаль, попри величезні втрати є успіхи у наступі.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Тільки на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили майже 10 атак противника в районах північніше Приютного, західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

«Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», - йдеться у зведенні.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що на роботинському плацдармі гарних новин немає.

«Ворог мав успіхи. Тепер вже взагалі не йдеться про те, щоб атакувати у бік Вербового чи Новопрокопівки. Тут би хоч втримати те, що було звільнено потом та кровʼю протягом 4-х місяців», - зазначив Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

За його словами, необхідно розуміти, що якщо в одному місці прибуває, то в іншому зменьшується.

«Раніше ми на таке ловили окупантів, тепер вони ловлять на цьому нас. На жаль», - зазначив аналітик.

Додамо, минулої ночі окупанти вдарили по Києву балістикою.

Кількість постраждалих зростає.

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