У врага, к сожалению, несмотря на огромные потери есть успехи в наступлении.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Только на Запорожском направлении Силы обороны отбили почти 10 атак противника в районах севернее Приютного, западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области.

«В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта», - говорится в сводке.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что на роботинском плацдарме хороших новостей нет.

«Враг имел успехи. Теперь уже вообще речь не идет о том, чтобы атаковать в сторону Вербового или Новопрокоповки. Здесь хотя бы удержать то, что было освобождено потом и кровью в течение 4-х месяцев», - отметил Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, нужно понимать, что если в одном месте прибывает, то в другом уменьшается.

«Раньше мы на такое ловили оккупантов, теперь они ловят на этом нас. К сожалению», – отметил аналитик.

Добавим, минувшей ночью оккупанты ударили по Киеву баллистикой.

Число пострадавших растет.

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