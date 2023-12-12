Мобілізація в Україні у грудні 2023 року, хто підлягає призову та чи передбачаються зміни.

Мобілізація в Україні грудні-2023, згідно з чинним законодавством, призову підлягають військовозобов'язані від 18 до 60 років.

Повідомляється, що у грудні 2023 року не передбачаються суттєвих змін у мобілізації в Україні.

Обов'язковому призову у розпал мобілізації в Україні підлягають:

чоловіки з військовим досвідом від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я;

чоловіки від 27 до 60 років, придатні та обмежено придатні, без досвіду військової служби;

чоловіки від 18 до 60 років, що зняті та виключені з військового обліку, проте визнані придатними або обмежено придатними рішенням ВЛК.

Жінки віком до 60 років, що придатні за станом здоров'я можуть доєднатися на службу у період дії мобілізації в Україні добровільно.

Добровільно також можуть долучитися можуть призовники від 18 до 27 років, які не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом.

Люди з інвалідністю можуть стати на захист країни за власним бажанням.

"Воєнний стан продовжено, цікаво чи підуть воювати депутати, чиновники, мажори, які відпочивають в Буковелі, чому їм не вручають повістки",

"Всіх крім депутатів ,судів ,прокурорів і м**орів а так кожен простий громадянин винен державі",

"ВР призвуть в першу чергу ,работодавців не завадило ,голів сільських рад чи не так?",

"Коли буде для депутатів мобілізація,для мажориків і їхніх синків", - пишуть українці у коментарях.

Джерело: 24 канал.

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