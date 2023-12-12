Мобилизация в Украине в декабре 2023 года, кто подлежит призыву и предусматриваются ли изменения.

Мобилизация в Украине декабре-2023, согласно действующему законодательству, призыву подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет.

Сообщается, что в декабре 2023 года не предусматриваются существенные изменения в мобилизации в Украине.

Обязательному призыву в разгар мобилизации в Украине подлежат:

мужчины с военным опытом от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья;

мужчины от 27 до 60 лет, пригодные и ограниченно пригодные, без опыта военной службы;

мужчины от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными решением ВЛК.

Женщины до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья могут присоединиться на службу в период действия мобилизации в Украине добровольно.

Добровольно также могут присоединиться призывники от 18 до 27 лет, которые не участвовали в исполнении срочной службы – на службу по контракту.

Люди с инвалидностью могут встать на защиту страны по собственному желанию.

"Военное положение продолжено, интересно пойдут ли воевать депутаты, чиновники, мажоры, отдыхающие в Буковеле, почему им не вручают повестки",

"Всех кроме депутатов ,судов ,прокуроров и мечтаний а так каждый простой гражданин виноват государству",

"ВР призовут в первую очередь ,работодателей не помешало ,председателей сельских советов не так ли?",

"Когда будет для депутатов мобилизация,для мажориков и их сынков", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: 24 канал.

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