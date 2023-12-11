Як повідомляє Politeka.net з посиланням на КМВА, в Печерському районі Києва, під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал.

На даний момент відомо, що один чоловік загинув.

Ще одна людина отримала травми – чоловіка госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні.

«Зараз проводяться роботи по розбору завалу», - повідомили в КМВА.

Нагадаємо, сьогодні під ранок російські окупанти знову атакував столицю ракетами. Пошкоджень, зокрема, зазнали об’єкти електромереж, через що без світла залишились 120 приватних домівок в Дарницькому районі.

Станом на 11:46 повернути світло вдалося в усі домівки, які були знеструмлені через обстріл.

Також в Мережі з'явилися фото з наслідками ракетної атаки. Повідомлялось, що травми отримало четверо мешканців Бортничів. Так, чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок.

"Троє жінок 1963, 1990 та 1992 р.н. – у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці", - повідомили в КМВА.

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Як пояснили в Печерській РДА, що виступає замовником ремонтних робіт, під час виконання робіт із капітального ремонту підпірних стін житлового будинку для утримання ґрунту на вул. Лютеранській, 7/10, одна зі стін обвалилася. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Також проводяться роботи з розбору завалів.

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