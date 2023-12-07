Трагедія сталася на Херсонщині, коли поліцейські поверталися з завдання – надійшла інформація про залишений окупантами схрон.

В поліції розповіли подробиці страшної події, яка сталася у Херсонській області, пише Politeka.net.

Жертвами підлого ворога стали черкаські поліцейські.

Як повідомили в Національній поліції України, рівно рік тому, 7 грудня 2022-го, сталася трагедія - черкаські правоохоронці, які проводили стабілізаційні заходи на півдні України, підірвалися на каскаді мін, залишеними російськими окупантами.

Поліцейські несли службу у складі зведеного загону, яким і керував Куратченко. На Херсонщині вони документували злочини росіян, виявляли місця захоронення, утримання та катування людей, викривали колаборантів, вилучали зброю і боєприпаси, розміновували населені пункти і позиції ворога.

Того дня правоохоронці вирушили на чергове завдання для перевірки інформації місцевих людей про залишений окупантами схрон.

Спеціалізована оперативна група, кінолог та вибухотехнік на чолі із Михайлом Куратченком прибули до місця, де раніше були позиції ворога, неподалік села Федорівка.

Вже повертаючись з завдання, поліцейські потрапили у мінну пастку окупантів, яка привела в дію закопаний фугас, виготовлений із боєприпасів до крупнокаліберної артилерії. Хлопці підірвалися на каскаді ворожих мін та боєприпасів.

«Чорні вісники втрати прилетіли спочатку чотирьом родинам: полковника поліції Михайла Куратченка, капітана поліції Ігоря Мельника, капітана поліції Сергія Ненади та капрала поліції Вадима Періжка. Пізніше — у лікарні помирають лейтенант поліції Михайло Пустовіт та старший сержант поліції Віктор Мазуренко», - розповіли в поліції, опублікувавши фото загиблих.

Колеги загиблих зазначили, що черкаські поліцейські віддали за Україну найцінніше, що вони мали – свої життя.

«Вічна пам'ять і шана загиблим українським поліцейським. Не забудемо! Не пробачимо», - підкреслили в Нацполіції.

Свої співчуття родинам і близьким загиблих також висловлюють інші українці.

«Вічна пам’ять!»,

«Сум... Жаль... Вічна та світла пам'ять вам, Герої»,

«Царство Небесне Співчуття рідним», - пишуть користувачі соцмереж.

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