Трагедия произошла в Херсонской области, когда полицейские возвращались с задачи – поступила информация об оставленном оккупантами схроне.

В полиции рассказали подробности страшного события, которое произошло в Херсонской области, пишет Politeka.net.

Жертвами подлого врага стали черкасские полицейские.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, ровно год назад, 7 декабря 2022-го, произошла трагедия - черкасские правоохранители, проводившие стабилизационные мероприятия на юге Украины, подорвались на каскаде мин, оставленных российскими оккупантами.

Полицейские несли службу в составе сводного отряда, которым и руководил Михаил Куратченко. В Херсонской области они документировали преступления россиян, обнаруживали места захоронения, содержания и пытки людей, разоблачали коллаборантов, изымали оружие и боеприпасы, разминировали населенные пункты и позиции врага.

В тот день правоохранители отправились на очередное задание для проверки информации местных людей об оставленном оккупантами схроне.

Специализированная оперативная группа, кинолог и взрывотехник во главе с Куратченко прибыли к месту, где раньше были позиции врага, недалеко от села Федоровка.

Уже возвращаясь с задания, полицейские попали в минную ловушку оккупантов, которая привела в действие закопанный фугас, изготовленный из боеприпасов к крупнокалиберной артиллерии. Ребята подорвались на каскаде вражеских мин и боеприпасов.

«Черные вестники потери прилетели сначала четырем семьям: полковнику полиции Михаилу Куратченко, капитану полиции Игорю Мельнику, капитану полиции Сергею Ненаде и капралу полиции Вадиму Перижко. Позже в больнице умирают лейтенант полиции Михаил Пустовит и старший сержант полиции Виктор Мазуренко», - рассказали в полиции, опубликовав фото погибших.

Коллеги погибших отметили, что черкасские полицейские отдали за Украину самое ценное, что у них было – свои жизни.

«Вечная память и уважение погибшим украинским полицейским. Не забудем! Не простим», – подчеркнули в Нацполиции.

Свои соболезнования семьям и близким погибших также выражают другие украинцы.

«Вечная память!»,

«Печаль... Жаль... Вечная и светлая память вам, Герои»,

«Царство Небесное, Соболезнование родным», - пишут пользователи соцсетей.

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