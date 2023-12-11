Как сообщает Politeka.net с ссылкой на КГВА, в Печерском районе Киева, во время проведения ремонтных работ опорной стены для удерживания грунта произошел обвал.

На данный момент известно, что один человек погиб.

Еще один человек получил травмы – мужчина госпитализирован в Александровскую клиническую больницу.

"Сейчас проводятся работы по разбору завала", - сообщили в КГВА.

Напомним, сегодня под утро российские оккупанты снова атаковали столицу ракетами. Повреждения, в том числе, получили объекты электросетей, из-за чего без света остались 120 частных домов в Дарницком районе.

По состоянию на 11:46 вернуть свет удалось во все дома, обесточенные из-за обстрела.

Также в Сети появились фото с последствиями ракетной атаки. Сообщалось, что травмы получили четверо жителей Бортничей. Так, мужчина, 1992 г.р. получил осколочное ранение нижних конечностей.

"Три женщины 1963, 1990 и 1992 г.р. – у всех острая реакция на стресс, помощь тоже оказывалась на месте”, - сообщили в КГВА.

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