Ворог продовжує ведення наступальних дій на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на командувача Східного угруповання військ генерал-полковника Олександра Сирського, щоб створити умови для блокування Куп’янська ворог намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка.

«Втім, несе значні втрати у живій силі. У зв’язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві», - зазначив Сирський.

Крім того, активні наступальні дії російські загарбники здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.

Сирський уточнив, що на Лиманському напрямку ворог веде наступ з метою витіснення українських захисників за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

Окупанти проводять штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни. За словами Сирського, безуспішно.

Крім того, ворог постійно здійснює переміщення особового складу з території РФ для доукомплектування штурмових підрозділів.

Крім того, значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута.

«Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту», - повідомив Сирський.

За його словами, на Сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських сил оборони.

«Не зважаючи на це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс», - зазначив Сирський.

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