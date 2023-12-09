Дружина ведучого Володимира Остапчука скандально висловилася про поведінку Єфросініної через її ставлення до ведучого.

Телеведучий Володимир Остапчук активно веде соціальні мережі та розповідає про особисте життя. Нещодавно дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина Полтавська висловила свою незгоду з рішенням Маші Єфросініної відмовитися виходити на одну сцену з ведучим. У Stories на своїй сторінці в Instagram Полтавська поділилася своєю думкою і про нещодавнє інтерв'ю Єфросініної з Анною Трінчер, щоб зачепити ведучу та продовжити конфлікт.

Катерина дорікнула Єфросинін за те, що вона критикувала Трінчер за купівлю дорогого автомобіля під час війни, тоді як сама вела інтерв'ю, прикрашена золотими прикрасами вартістю понад тисячу євро.

Полтавська також звинуватила провідну у застосуванні подвійних стандартів та протиріччя в її поведінці. Вона зазначила, що Єфросиніна "наштовхувала" використання української мови, але сама дотримується російської мови.

"Але я, як і Маша, за те, щоб лайкати та підтримувати подругу, яка зараз на лакшері відпочинку біля океану, який стоїть як половина того Porsche (а він же новий). Бо друзів треба підтримувати. Пишаюся чіткою позицією”, - з іронією заявила дружина Остапчука.

Варто зазначити, Володимир Остапчук – успішний український телеведучий. Зірка минулого року розлучився з другою дружиною і завів собі молоду обраницю, яка молодша за шоумена на 16 років, але це пару ніяк не бентежить.

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