Телеведущий Владимир Остапчук активно ведет социальные сети и рассказывает о личной жизни. Недавно жена шоумена Владимира Остапчука, Екатерина Полтавская, высказала свое несогласие с решением Маши Ефросининой отказаться выходить на одну сцену с ведущим. В Stories на своей странице в Instagram Полтавская поделилась своим мнением и о недавнем интервью Ефросининой с Анной Тринчер, чтобы задеть ведущую и продолжить конфликт.

Екатерина упрекнула Ефросинину за то, что она критиковала Тринчер за покупку дорогого автомобиля во время войны, тогда как сама вела интервью, украшенная золотыми украшениями стоимостью более тысячи евро.

Полтавская также обвинила ведущую в применении двойных стандартов и противоречиях в ее поведении. Она отметила, что Ефросинина "наталкивала" на использование украинского языка, но сама придерживается русского языка.

"Но я, как и Маша, за то, чтобы лайкать и поддерживать подругу, которая сейчас на лакшери отдыхе возле океана, который стоит как половина того Porsche ( а он же новый). Потому что друзей нужно поддерживать. Горжусь четкой позицией", - с иронией заявила жена Остапчука.

Стоит отметить, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий. Звезда в прошлом году развелся со второй женой и завел себе молодую избранницу , которая младше шоумена на 16 лет, но это пару никак не смущает.

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