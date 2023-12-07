Телеведучий Володимир Остапчук показав будинок своїх батьків, яких приїхав у гості.

Телеведучий Володимир Остапчук продемонстрував квартиру своїх батьків, до яких приїхав у гості. Зірка опублікувала відповідні кадри в Інстаграм.

На першій сторіс Остапчук показав батька на кухні, який складав продукти в холодильник. Як виявилось, Володимир привіз гостинці до батьків.

"Мама: Навіщо ви так багато привезли? Тато: давай сюди пакет", - написав Остапчук на першому сторіс.

Після цього Володимир поділився відео з вітальні. Там молода наречена Остапчука була, а також його батько, який уже перестав розбирати продукти на кухні.

"Ми з мамою готуємо на кухні, а вони удвох сидять у телефонах та керують", - написав Остапчук на кадрах, а також продемонстрував стіл, на який накривали святкову вечерю.

На ще одному сторіс Остапчук уже продемонстрував сьогоднішній день і як його молода кохана спить на тому самому дивані у вітальні. Обранка Володимира так і не наважилася відірватися від телефону для нового фото свого нареченого.

"День другий. Поки що у розподілі обов'язків нічого не змінилося. Триматиму вас у курсі”, - написав Остапчук на кадрах.

Варто зазначити, Володимир Остапчук – успішний український телеведучий. Зірка минулого року розлучився з другою дружиною і завів собі молоду обраницю, яка молодша за шоумена на 16 років, але це пару ніяк не бентежить.

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