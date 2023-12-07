Дефіцит в енергосистемі виник через похолодання, «Укренерго» зробило термінову заяву.

«Укренерго» терміново повідомило про заходи, які вживаються через дефіцит в енергосистемі, пише Politeka.net.

«Сьогодні похолодання збільшило споживання. Це призвело до виникнення дефіциту в енергосистемі», - йдеться в терміновому повідомленні «Укренерго».

В «Укренерго» підкреслили – в енергосистеми склалась важка ситуація. Споживання через похолодання перевищує прогнозоване на 2,7%.

«Це еквівалентно роботі 2 додаткових блоків теплових електростанцій. Але на електростанціях наразі немає вільних потужностей. На деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні», - пояснили в «Укренерго».

Зазначається, що диспетчерський центр «Укренерго» вже зранку спостерігає, що споживання суттєво перевищило прогнозний рівень.

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Крім того, «Укренерго» вживає термінові заходи - з 11 до 19:00 для збалансування енергосистеми буде застосовано аварійну допомогу зі Словаччини, Румунії, Польщі.

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Раніше в "Укренерго" повідомили, що попри похолодання та зростання споживання до кінця цього тижня серйозного дефіциту в енергосистемі не очікується. На наступному ж тижні покрити споживання може допомогти прогнозоване збільшення теплової генерації, а при потребі, й аварійна допомога.

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