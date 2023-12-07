«Укрэнерго» срочно сообщило о мерах, предпринимаемых из-за дефицита в энергосистеме, пишет Politeka.net.

«Сегодня похолодание увеличило потребление. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме», - говорится в срочном сообщении «Укрэнерго».

В «Укрэнерго» подчеркнули – в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация. Потребление из-за похолодания превышает прогнозируемое на 2,7%.

«Это эквивалентно работе 2 дополнительных блоков тепловых электростанций. Но на электростанциях нет свободных мощностей. На некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране», - пояснили в «Укрэнерго».

Отмечается, что диспетчерский центр «Укрэнерго» уже с утра наблюдает, что потребление существенно превысило прогнозный уровень.

«Укрэнерго» призывает украинцев бережно потреблять электроэнергию.

Кроме того, «Укрэнерго» принимает срочные меры - с 11 до 19:00 для сбалансирования энергосистемы будет применена аварийная помощь из Словакии, Румынии, Польши.

Экспорт электроэнергии сегодня отсутствует.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что, несмотря на похолодание и рост потребления до конца этой недели, серьезного дефицита в энергосистеме не ожидается. На следующей же неделе покрыть потребление может помочь прогнозируемое увеличение тепловой генерации, а при необходимости и аварийная помощь.

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