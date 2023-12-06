На своїй сторінці в Instagram Віталій Козловський поділився жахливими подробицями умов, у яких нашим захисникам доводиться воювати. Співак зізнається, що страшенно сумує за сценою, але поки його реальність зовсім про інше.

"З одного боку тисне ворог, з іншого - до кісток пробирає холод. Техніка знищується і ламається. Можна невдало виїхати раз - шин нема. Або взагалі авто нема. Аби тільки люди вціліли. Застуди. Миші. Перевтома. Втрати. Списки потреб щоденні і великі. Поки зібрав, купив, відправив, відзвітував - того вже не стало. Починай спочатку", – пише Віталій Козловський.

Віталій Козловський обурився, що деякі люди зробили волонтерство бізнесом і заробляють на цьому.

"Але в моїй реальності я не уявляю цього. Ти не те що не заробляєш, ти виносиш з хати останнє, якось викручуєшся, щось докладаєш, десь просиш, аби віддати пацанам. Але тут в мене дуже чітка мотивація: якщо на нашій землі запанує ворог, нафіг не будуть потрібні ні бізнеси, ні пісні, ні концерти, ні зручності, нічого! Тому робитиму, скільки є сил", – наголосив Віталій Козловський.

Віталій Козловський попросив українців долучатися до збору для його побратимів. Захисникам необхідно придбати авто, а також закрити поточні потреби - шини, утеплення бліндажів, обігрівачі, ліки, зимовий камуфляж, грілки, газові балони, генератори.

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