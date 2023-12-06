Популярный певец, а теперь военнослужащий Виталий Козловский обратился к украинсцам с важным заявлением.

На своей странице в Instagram Виталий Козловский поделился ужасными подробностями условий, в которых нашим защитникам приходится воевать. Певец признается, что ужасно скучает по сцене, но пока его реальность совсем о другом.

"С одной стороны давит враг, с другой - до костей пробирает холод. Техника уничтожается и ломается. Можно неудачно поехать раз – шин нет. Или вообще авто нет. Лишь бы люди уцелели. Простуды. Мыши. Переутомление. Утраты. Списки потребностей ежедневные и обширные. Пока собрал, купил, отправил, отчитался – того уже не стало. Начинай сначала", – пишет Виталий Козловский.

Виталий Козловский возмутился, что некоторые люди сделали волонтерство бизнесом и зарабатывают на этом.

"Но в моей реальности я не представляю этого. Ты не то что не зарабатываешь, ты выносишь из дома последнее, как-то выкручиваешься, что-то прилагаешь, где-то просишь, чтобы отдать пацанам. Но здесь у меня очень четкая мотивация: если на нашей земле воцарится враг, нафиг не потребуются ни бизнесы, ни песни, ни концерты, ни удобства, ничего! Поэтому буду делать сколько есть сил", – подчеркнул Виталий Козловский.

Виталий Козловский попросил украинцев присоединяться к сбору для его побратимов. Защитникам необходимо приобрести авто, а также закрыть текущие потребности – шины, утепление блиндажей, обогреватели, лекарства, зимний камуфляж, грелки, газовые баллоны, генераторы.

Последние новости Украины:

Напомним, Виталий Козловский рассказал, что больше не в Нацгвардии.

Также сообщалось, что Виталий Козловский обратился к украинцам.

Раньше Кондратюк на фоне скандала высмеял Козловского.