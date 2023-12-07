Астаф'єва також підкреслила, що кожна людина має свій унікальний шлях у житті, і деякі вибирають "жити на повну".

В останньому інтерв'ю 38-річна блогерка, актриса та співачка Даша Астаф'єва розповіла про свій погляд на тих, хто вирішує залишити рідну країну та розпочати нове життя. Вона висловила свою думку про тих, хто "біжить і обирає шлях відсиджування та проживання свого щасливого минулого".

За словами Даші, такі люди, на її погляд, ведуть "несвідоме життя", йдучи в затишок минулого, уникаючи труднощів. Коли є ті, хто готовий йти вперед, знати всі деталі, захищати і підтримувати тих, хто на передовій, і приймати виклик, кинутий долею.

Астаф'єва також підкреслила, що кожна людина має свій унікальний шлях у житті, і деякі вибирають "жити на повну", отримуючи задоволення від моменту, незважаючи на труднощі. У своєму житті блогерка істотно звузила своє коло спілкування, залишивши тільки тих, хто поділяє її погляди і дух:

"Але викладати сторіз десь із клубів, тусовок, нескінченні коктейлі, шмотки і ще щось - я вважаю, що це такий самий злочин, як і люди, що тікають із країни, чоловіки. Та й багато жінок. Я розумію людей, які їдуть за кордон, зберігають сім'ю" - Зауважила Астаф'єва.

Варто зазначити, Даша Астаф'єва – успішна співачка, яка стала популярною завдяки зйомкам у Playboy. Також зірку знають за групою NikitA, у якій була по 2017 рік.

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