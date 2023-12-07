Астафьева также подчеркнула, что каждый человек имеет свой уникальный путь в жизни, и некоторые выбирают "жить на полную".

В последнем интервью 38-летняя блогерша, актриса и певица Даша Астафьева рассказала о своем взгляде на тех, кто решает покинуть родную страну и начать новую жизнь. Она высказала свое мнение о тех, кто "бежит и выбирает путь отсиживания и проживания своего счастливого прошлого".

По словам Даши, такие люди, на ее взгляд, ведут "бессознательную жизнь", уходя в уют прошлого, избегая трудностей. В то время как есть те, кто готов идти вперед, знать все детали, защищать и поддерживать тех, кто на передовой, и принимать вызов, брошенный судьбой.

Астафьева также подчеркнула, что каждый человек имеет свой уникальный путь в жизни, и некоторые выбирают "жить на полную", получая удовольствие от момента, несмотря на трудности. В своей собственной жизни блогерша существенно сузила свой круг общения, оставив только тех, кто разделяет ее взгляды и дух:

"Но выкладывать сториз где-то из клубов, тусовок, бесконечные коктейли, шмотки и еще что-то - я считаю, что это такое же преступление, как и люди, бегущие из страны, мужчины. Да и много женщин. Я понимаю людей, которые едут за границу, берегут семью" - подметила Астафьева.

Стоит отметить, Даша Астафьева - успешная певица, которая стала популярной благодаря съемкам в Playboy. Также звезду знают по группе NikitA, в которой была по 2017 год.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко и Астафьева показали рецепт необычного блюда с курицей

Также Politeka сообщала, что Астафьева после трагедии вышла на связь и тронула украинцев

А еще Politeka писала, что Астафьева и "Мастер Шеф" Клопотенко поделились рецептом