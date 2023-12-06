Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Полтавську ОВА, протягом минулої ночі було госпіталізовано майже 30 людей.

«Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого, які, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції», - повідомили в ОВА.

Наразі відомо, що госпіталізовано 27 студентів.

Причини спалаху інфекції встановлюються. Зазначається, що створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція.

«Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню», - додали в Полтавській ОВА.

Додамо, раніше спалах гострої кишкової інфекції було зареєстровано в приватних дитячих садочках на Київщині.

Станом на 1 вересня було зареєстровано 18 випадків серед дітей від двох до шести років, які вживали продукти харчування, доставлені в садочки кейтеринговою компанією. На стаціонарному лікуванні перебувало 17 дітей, з них одна дитина у відділенні інтенсивної терапії.

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