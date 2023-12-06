Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Полтавскую ОВА, в минувшую ночь было госпитализировано почти 30 человек.

«Это студенты Полтавского юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого, которые, вероятно, питались в столовой Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка. Зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции», - сообщили в ОВА.

Известно, что госпитализированы 27 студентов.

Причины вспышки инфекции устанавливаются. Отмечается, что создана профильная комиссия, на местах работают специалисты Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и полиция.

«Начато эпидемиологическое расследование. Также проверяют столовую», – добавили в Полтавской ОВА.

Добавим, ранее вспышка острой кишечной инфекции была зарегистрирована в частных детских садах Киевской области.

По состоянию на 1 сентября было зарегистрировано 18 случаев среди детей от двух до шести лет, употреблявших продукты питания, доставленные в садики кейтеринговой компанией. На стационарном лечении находились 17 детей, из них один ребенок в отделении интенсивной терапии.

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