Телеведуча Маша Єфросиніна прокоментувала бажання українців дивитися російськомовний контент. Про це зірка поділилася у своєму Інстаграмі.

Як заявила зірка, вона незадоволена тим, що українці, а особливо блогери, які обговорюють новий популярний російськомовний серіал. Маша запропонувала любителям російської мови уявити ситуацію, що сталася у Маріуполі, де всі звірства окупанти творили використовуючи російську мову.

Українці почали активно обговорювати публікацію Єфросініної у коментарях:

"Маша ви рота відкриваєте тільки там де вам бачиш вигідно ((((, яка різниця хто якою мовою розмовляє??? Ви поважна не в курсі, що наші захисники також розмовляють російською і що по вашому може їх після звільнення посадити в в'язницю)).Ви виступите з більш головними темами для країни, хоча б за належну допомогу та лікування військових",

"Маша, підтримую на всі 200% Дякую, що ти про це говориш! Тому що більшість чомусь втратили пам'ять і часто звучить: «та яка різниця».

"Серйозно таке ще існує? Хто ще слухає цих виродків? Дякую світу, що в моєму міхурі – ні. Маріє, ви пережили таке травлення на початку війни, тож розумію як ця тема болить. Дякую, що відстоюєте.

Тим часом сама Маша Єфросиніна лише торік захищала свою рідну мову. Зірка заявила, що до приїзду до Києва з Криму не знала української взагалі. Але при цьому телеведуча наголосила, що вона не порушує мовного закону.

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