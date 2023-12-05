Телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала желание украинцев смотреть русскоязычный контент. Об этом звезда поделилась в своем Инстаграм.

Как заявила звезда, она недовольна тем, что украинцы, а особенно блогеры, которые обсуждают новый популярный русскоязычный сериал. Маша предложила любителям русского языка представить ситуацию, которая произошла в Мариуполе, где все зверства оккупанты творили используя русский язык.

Украинцы принялись активно обсуждать публикацию Ефросининой в коментарях:

"Маша вы рота открываете только там где вам видишь выгодно ((((, какая разница кто на каком языке разговаривает??? Вы уважаемая не в курсе, что наши защитники также разговаривают на русском и что по вашему может их после освобождения посадить в тюрьму)). Вы выступите с более главными темами для страны, хотя бы за надлежащую помощь и лечение военных",

"Маша, поддерживаю на все 200% Спасибо, что ты об этом говоришь! Потому что большинство почему-то потеряли память и часто звучит: «да какая разница»".

"Серьезно такое еще существует? Кто еще слушает этих уродов? Спасибо миру, что в моем пузыре – нет. Мария, вы пережили такое травление в начале войны, поэтому понимаю как эта тема болит. Спасибо, что отстаиваете".

Тем временем сама Маша Ефросинина только в прошлом году защищала свой родной язык. Звезда заявила, что до приезда в Киев из Крыма не знала украинского вообще. Но при этом телеведущая отметила, что она не нарушает языковой закон.

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