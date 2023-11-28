Настя Каменських на своїй сторінці в Інстаграм розповіла українцям про свою роботу за кордоном та просування творчості іншою мовою. Проте багато хто в мережі не помітив звернення Каменських, оскільки зауважили, що прагнення Каменських поширювати творчість рідною мовою досить швидко вичерпалося.

«Дуже тепло поспілкувалися сьогодні в ефірі "La Voz de la Mañana". Я вдячна за можливість розповісти про пісні та почуття, які в неї вкладені. Дуже хочу своєю творчістю доводити, що музика не має меж, що по-справжньому щирі слова будуть зрозумілі в будь-якому куточку планети, якою б мовою ти не співав» - ділиться Каменських.

У мережі почали міркувати про побачене, не обійшлося без суперечок:

«Пані Анастасія, чому рідна мова на останньому місці?; мабуть, вона вже поховала Україну та підлаштовується під європейський шоубіз; Настя з 2018 р. випускає пісні іспанською, і це нормально приїхати в іншу країну, і говорити їх мовою; а ви не думаєте, що вона популяризує українську культуру за кордон?;

Для всіх хейтерів: вона розповідає про важку ситуацію в Україні, але так, щоб почули це не лише українці! Щоб почув СВІТ; не знаю, більше на популяризацію Іспанії схоже».

"Ми можемо бути зовсім різними. Можемо мріяти про різне, проживати такі різні життя в різних куточках планети, але те, що поєднує нас усіх, — це вміння любити і берегти це почуття у собі" - також пише Каменських.

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