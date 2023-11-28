Настя Каменских на своей странице в Инстаграм рассказала украинцам о своей работе за границей и продвижении творчества на другом языке. Однако многие в сети не оенили обращение Каменских, поскольку подметили, что рвение Каменских распространять творчество на родном языке довольно быстро иссякло.

«Очень тепло пообщались сегодня в эфире "La Voz de la Mañana". Я благодарна за возможность рассказать о песнях и чувствах, которые в нее вложены. Очень хочу своим творчеством доказывать, что музыка не имеет границ, что по-настоящему искренние слова будут понятны в любом уголке планеты, на каком бы языке ты ни пел» - делится Каменских.

В сети принялись рассуждать об увиденном, не обошлось без споров:

«Пани Анастасия, почему родной язык на последнем месте?; вероятно, она уже похоронила Украину и подстраивается под европейский шоубиз; Настя с 2018 г. выпускает песни на испанском, и это нормально приехать в другую страну, и говорить их языком; а вы не думаете, что она популяризирует украинскую культуру за границу?;

Для всех хейтеров: она рассказывает о тяжелой ситуации в Украине, но так чтобы услышали это не только украинцы!!! Чтобы услышал МИР; не знаю, больше на популяризаию Испании похоже».

"Мы можем быть совершенно разными. Можем мечтать о разном, проживать такие разные жизни в разных уголках планеты, но то, что объединяет нас всех — это умение любить и беречь это чувство в себе" - также пишет Каменских.

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