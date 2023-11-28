Вирішивши раптово вирушити до Африки на відпочинок, вони з дочкою взяли квитки, проте потрапили до складної ситуації.

СпівачкаОля Полякова, яка нещодавно розкрила бізнес свого чоловіка, вирушила на відпочинок на Занзібар разом зі своєю старшою дочкою Марією. За словами артистки, після свого виступу у Хмельницькому, вона мала шестигодинну подорож до Кишинева, звідки вранці вилітав літак на Занзібар.

Вирішивши раптово вирушити до Африки на відпочинок, вони з дочкою взяли квитки. Однак після прибуття на місце почався дощ. Однак на цьому невдачі не закінчилися, оскільки Машу, дочку Полякову, довелося після огляду везти до лікарні.

"Поділюся з вами, хотіли відволіктися, відпочити і трохи розслабитися. Але як кажуть: хочеш розсмішити Бога? Розкажи йому свої плани... Маша ще в нас тільки в Занзібарі в лікарнях не була. Ось тут усі дами одягнені по-своєму, закриті. А ми в коротких шортах не підготовлені приїхали!" – поскаржилася Полякова.

Вона показала, як її дочки проводять огляд, проте причин поїздки до місцевої лікарні одразу розкривати не стала.

Раніше Полякова поділилася, що зараз її мама проживає у Великій Британії разом зі своєю молодшою ​​дочкою Алісою. Виявилося, що мама Полякової Світлана зараз проходить лікування через серйозне захворювання.

У Великій Британії їй поставили діагноз — аутоімунне захворювання крові. Мати артистки одержує лікування з використанням значних доз гормонів. Полякова також зазначила, що маму лікують абсолютно безкоштовно, високо оцінюючи систему охорони здоров'я Великобританії.

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