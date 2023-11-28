СпівачкаОля Полякова, яка нещодавно розкрила бізнес свого чоловіка, вирушила на відпочинок на Занзібар разом зі своєю старшою дочкою Марією. За словами артистки, після свого виступу у Хмельницькому, вона мала шестигодинну подорож до Кишинева, звідки вранці вилітав літак на Занзібар.
Вирішивши раптово вирушити до Африки на відпочинок, вони з дочкою взяли квитки. Однак після прибуття на місце почався дощ. Однак на цьому невдачі не закінчилися, оскільки Машу, дочку Полякову, довелося після огляду везти до лікарні.
"Поділюся з вами, хотіли відволіктися, відпочити і трохи розслабитися. Але як кажуть: хочеш розсмішити Бога? Розкажи йому свої плани... Маша ще в нас тільки в Занзібарі в лікарнях не була. Ось тут усі дами одягнені по-своєму, закриті. А ми в коротких шортах не підготовлені приїхали!" – поскаржилася Полякова.
Вона показала, як її дочки проводять огляд, проте причин поїздки до місцевої лікарні одразу розкривати не стала.
Раніше Полякова поділилася, що зараз її мама проживає у Великій Британії разом зі своєю молодшою дочкою Алісою. Виявилося, що мама Полякової Світлана зараз проходить лікування через серйозне захворювання.
У Великій Британії їй поставили діагноз — аутоімунне захворювання крові. Мати артистки одержує лікування з використанням значних доз гормонів. Полякова також зазначила, що маму лікують абсолютно безкоштовно, високо оцінюючи систему охорони здоров'я Великобританії.
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