Оля Полякова розповіла про те, що зараз її мама проживає у Великій Британії разом зі своєю молодшою ​​дочкою Алісою. Виявилося, що мама Полякової Світлана зараз проходить лікування через серйозне захворювання.

Полякова поділилася, що у Великій Британії їй поставили діагноз — аутоімунне захворювання крові, яке не вдалося виявити в Росії та Україні. Мати артистки одержує лікування з використанням значних доз гормонів.

Також Полякова наголосила, що маму лікують абсолютно безкоштовно, високо оцінюючи систему охорони здоров'я Великої Британії. Вона висловила вдячність країні за безкоштовне медичне обслуговування, зазначивши, що якби довелося платити, то це були б значні витрати.

"Вона потрапила до лікарні і у неї виявили аутоімунну хворобу. Це не щитовидка. У Росії та Україні не могли поставити діагноз, і лише у Британії знайшли, що це таке. І там вона лікується" – зауважила Полякова.

Також Полякова поділилася інформацією про фінансові справи свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського. Полякова нагадала, як у період повномасштабного вторгнення її партнер втратив своє джерело доходу, і на якийсь час їй довелося підтримувати сім'ю. Вони також використали кошти, які залишилися у Буряковського від попереднього бізнесу.

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