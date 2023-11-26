Оля Полякова рассказала о том, что сейчас ее мама проживает в Великобритании вместе со своей младшей дочерью Алисой. Оказалось, что мама Поляковой Светлана сейчас проходит лечение в связи с серьезным заболеванием.

Полякова поделилась, что в Великобритании ей поставили диагноз — аутоиммунное заболевание крови, которое не удалось выявить в России и Украине. Мать артистки получает лечение с использованием значительных доз гормонов.

Также Полякова отметила, что маму лечат абсолютно бесплатно, высоко оценивая систему здравоохранения Великобритании. Она выразила признательность стране за бесплатное медицинское обслуживание, отметив, что если бы пришлось платить, это были бы значительные затраты.

"Она попала в больницу и у нее обнаружили аутоиммунную болезнь. Это не щитовидка. В России и Украине не могли поставить диагноз, и только в Британии нашли, что это такое. И там она лечится" - подметила Полякова.

Также Полякова поделилась информацией о финансовых делах своего мужа, бизнесмена Вадима Буряковского. Полякова напомнила, как в период полномасштабного вторжения ее партнер потерял свой источник дохода, и на какое-то время ей пришлось поддерживать семью. Они также использовали средства, оставшиеся у Буряковского от предыдущего бизнеса.

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