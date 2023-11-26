Оля Полякова, українська співачка, поділилася інформацією про фінансові справи свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського. Полякова нагадала, як у період повномасштабного вторгнення її партнер втратив своє джерело доходу, і на якийсь час їй довелося підтримувати сім'ю. Вони також використали кошти, які залишилися у Буряковського від попереднього бізнесу.
Полякова зізналася, що її чоловік створив новий бізнес за умов війни. Він володіє заводом, який придбав багато років тому, і досі він був неактивний. Нещодавно, однак, у Буряковського з'явився бізнес-партнер, і вони разом займаються виробництвом побутової техніки для міст, включаючи снігоприбиральні машини та сміттєвози.
"Але ось останнім часом... Вадик має партнер тепер по бізнесу, вони разом роблять побутову техніку для міст. Я людина старої формації. Я маю своє ремесло. Це не бізнес те, чим я займаюсь" – ділиться Полякова.
Полякова також наголосила, що не планує займатися бізнесом, оскільки у неї відсутня підприємницька жилка.
Вона також відверто визнала, що не має наміру інвестувати гроші для отримання пасивного доходу. Її пріоритет – збереження коштів для освіти своїх дітей.
Полякова додала, що пріоритет — збереження коштів для освіти своїх дітей, враховуючи, що їхнє навчання за кордоном є дорогим процесом.
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