Полякова також відверто визнала, що не має наміру інвестувати гроші для отримання пасивного доходу.

Оля Полякова, українська співачка, поділилася інформацією про фінансові справи свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського. Полякова нагадала, як у період повномасштабного вторгнення її партнер втратив своє джерело доходу, і на якийсь час їй довелося підтримувати сім'ю. Вони також використали кошти, які залишилися у Буряковського від попереднього бізнесу.

Полякова зізналася, що її чоловік створив новий бізнес за умов війни. Він володіє заводом, який придбав багато років тому, і досі він був неактивний. Нещодавно, однак, у Буряковського з'явився бізнес-партнер, і вони разом займаються виробництвом побутової техніки для міст, включаючи снігоприбиральні машини та сміттєвози.

"Але ось останнім часом... Вадик має партнер тепер по бізнесу, вони разом роблять побутову техніку для міст. Я людина старої формації. Я маю своє ремесло. Це не бізнес те, чим я займаюсь" – ділиться Полякова.

Полякова також наголосила, що не планує займатися бізнесом, оскільки у неї відсутня підприємницька жилка.

Вона також відверто визнала, що не має наміру інвестувати гроші для отримання пасивного доходу. Її пріоритет – збереження коштів для освіти своїх дітей.

Полякова додала, що пріоритет — збереження коштів для освіти своїх дітей, враховуючи, що їхнє навчання за кордоном є дорогим процесом.

Останні новини України:

Оля Полякова приголомшила своєю вагою.

Також нагадаємо, що Оля Полякова розповіла, як омолоджує обличчя.

Крім того, Оля Полякова ділилася секретами міцного і щасливого шлюбу.