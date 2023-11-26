Полякова также откровенно признала, что не собирается инвестировать деньги для получения пассивного дохода.

Оля Полякова, украинская певица, поделилась информацией о финансовых делах своего мужа, бизнесмена Вадима Буряковского. Полякова напомнила, как в период полномасштабного вторжения ее партнер потерял свой источник дохода, и на какое-то время ей пришлось поддерживать семью. Они также использовали средства, оставшиеся у Буряковского от предыдущего бизнеса.

Полякова призналась, что ее муж создал новый бизнес в условиях войны. Он владеет заводом, который приобрел много лет назад, и до последнего времени он был неактивен. Недавно, однако, у Буряковского появился бизнес-партнер, и они вместе занимаются производством бытовой техники для городов, включая снегоуборочные машины и мусоровозы.

"Но вот в последнее время... У Вадика есть партнер теперь по бизнесу, они вместе делают бытовую технику для городов. Я человек старой формации. У меня есть свое ремесло. Это не бизнес то, чем я занимаюсь" - делится Полякова.

Полякова также подчеркнула, что не планирует заниматься бизнесом, поскольку у нее отсутствует предпринимательская жилка.

Она также откровенно признала, что не собирается инвестировать деньги для получения пассивного дохода. Ее приоритет — сохранение средств для образования своих детей.

Полякова добавила, приоритет — сохранение средств для образования своих детей, учитывая, что их обучение за границей является дорогостоящим процессом

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