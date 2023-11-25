Зібров підкреслив, що кожна людина по-різному сприймає обставини та реагує на них також.

Нещодавно український виконавець Павло Зібров розповів у нещодавньому інтерв'ю про те, що думає про свого колегу Потапу. Думка українського співака Павла Зіброва про відомого репера та продюсера Потапу, який нині перебуває за кордоном, зводиться до того, що у кожного артиста свій шлях.

Однак він не приховав посмішки, згадуючи "іспанську ТРО", що явно вказує на репера Потапа. На думку Зіброва, саме цей артист часто критикують за перебування за кордоном у період війни.

Крім того, Зібров припустив, чому репер вирішив залишити Україну. На його думку, хтось втомився і вирішив відпочити за кордоном, можливо, керуючи "іспанською ТРО". Він також висловив припущення, що Потап міг злякатися, втомитися від того, що відбувається.

Зібров підкреслив, що кожна людина по-різному сприймає обставини, і заявив, що розбиратися з подібними особами зараз не найкращий час. Він висловив думку, що після війни можливі розбирання та обговорення.

"Ну, злякався, втомився, розгубився. У кожного своя нервова система" – ділиться Зібров.

Раніше Зібров згадав незабутній випадок, коли одна з його фанаток вирішила порушити всі рамки здорового глузду. Фанатка, за словами Зіброва, виявила незвичайну рішучу поведінку, щоб зустрітися з нею, незважаючи на перепони.

Під час сильної зливи вона буквально вилізла по ринві на четвертий поверх будівлі, де знаходився співак. Зібров був вражений, почувши стукіт у вікно в таку негоду.

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