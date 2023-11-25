Нещодавно український виконавець Павло Зібров розповів у нещодавньому інтерв'ю про те, що думає про свого колегу Потапу. Думка українського співака Павла Зіброва про відомого репера та продюсера Потапу, який нині перебуває за кордоном, зводиться до того, що у кожного артиста свій шлях.

Потап

Однак він не приховав посмішки, згадуючи "іспанську ТРО", що явно вказує на репера Потапа. На думку Зіброва, саме цей артист часто критикують за перебування за кордоном у період війни.

Крім того, Зібров припустив, чому репер вирішив залишити Україну. На його думку, хтось втомився і вирішив відпочити за кордоном, можливо, керуючи "іспанською ТРО". Він також висловив припущення, що Потап міг злякатися, втомитися від того, що відбувається.

Зібров підкреслив, що кожна людина по-різному сприймає обставини, і заявив, що розбиратися з подібними особами зараз не найкращий час. Він висловив думку, що після війни можливі розбирання та обговорення.

"Ну, злякався, втомився, розгубився. У кожного своя нервова система" – ділиться Зібров.

Раніше Зібров згадав незабутній випадок, коли одна з його фанаток вирішила порушити всі рамки здорового глузду. Фанатка, за словами Зіброва, виявила незвичайну рішучу поведінку, щоб зустрітися з нею, незважаючи на перепони.

Під час сильної зливи вона буквально вилізла по ринві на четвертий поверх будівлі, де знаходився співак. Зібров був вражений, почувши стукіт у вікно в таку негоду.

Останні новини України:

Ольга Сумська дала рецепт смачної страви для посту.

Як у Олі Полякової - рецепт незвичайного пирога, який нікого не залишить байдужим.

Піца без тіста - Ольга Сумська дала хитрий рецепт, який сподобається всім.