Зибров подчеркнул, что каждый человек по-разному воспринимает обстоятельства и реагирует на них тоже.

Недавно украинский исполнитель Павел Зибров рассказал в недавнем интервью о том, что думает о своем коллеге Потапе. Мнение украинского певца Павла Зиброва о известном рэпере и продюсере Потапе, находящемся в настоящее время за рубежом, сводится к тому, что у каждого артиста свой путь.

Однако он не скрыл улыбки, вспоминая "испанскую ТРО", что явно указывает на рэпера Потапа. По мнению Зиброва, именно этот артист часто подвергается критике за пребывание за границей в период войны.

Кроме того, Зибров предположил, почему рэпер решил покинуть Украину. По его мнению, кто-то устал и решил отдохнуть за границей, возможно, руководя "испанской ТРО". Он также высказал предположение, что Потап мог испугаться, устать от происходящего.

Зибров подчеркнул, что каждый человек по-разному воспринимает обстоятельства, и заявил, что разбираться с подобными личностями сейчас не самое подходящее время. Он выразил мнение, что после войны возможны разборки и обсуждения.

"Ну, испугался, устал, растерялся. У каждого своя нервная система" - делится Зибров.

Ранее Зибров вспомнил незабываемый случай, когда одна из его фанаток решила нарушить все рамки здравого смысла. Фанатка, по словам Зиброва, проявила необычное решительное поведение, чтобы встретиться с ним, несмотря на преграды.

Во время сильного ливня она буквально взобралась по водосточной трубе на четвертый этаж здания, где находился певец. Зибров был поражен, услышав стуки в окно в такую непогоду.

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