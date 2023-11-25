Учасниця дванадцятого сезону «Мастер Шеф» пропонує спробувати улюблені всіма млинці, але за зовсім іншим, надвзичайно цікавим рецептом.

Зірка нового сезону «Мастер Шеф» Ольга Рябенко показала рецепт млинців в мандариновому або в апельсиновому соусі. Млинці за рецептом, який дала учасниця «Мастер Шеф» називаються Креп Сюзетт.

«Це відомий французький десерт, який став класикою. З’явився він ще наприкінці XIX століття, але й досі готується в багатьох кафе Франції», - розповіла зірка «Мастер Шеф» на своїй сторінці в Інстаграм.

За її словами, млинці за цим рецептом подають не лише на сніданок, а і як десерт після обіду чи ввечері.

Отже для приготування млинців, рецепт яких розкрила зірка «Мастер Шеф», необхідні такі інгредієнти: молоко — 750 мл, борошно — 250 г, яйця — 6 шт, розпушувач — ½ ч.л, розтоплене вершкове масло — 40 г, дві дрібки солі і ½ пакетика ванільного цукру.

Також для млинців за цим рецептом готується соус Сюзетт. Для його приготування необхідні такі інгредієнти - вершкове масло кімнатної температури — 100 г, цукор — 100 г, мандариновий сік — 150 мл, цедра мандарину — 2 шт, мандариновий лікер — 60 мл.

Отже, починаємо готувати млинці за рецептом учасниці «Мастер Шеф». Перший крок – змішуємо вінчиком борошно та яйця, обережно і потрохи додаємо молоко, розтоплене масло, а потім всі інгредієнти.

Смажимо млинці на гарно розігрітій пательні.

Приступаємо до приготування соусу для млинців.

Зірка «Мастер Шеф» каже, що спочатку необхідно в м’яке вершкове масло натерти цедру мандарину і додати 25 мл лікеру. Далі на пательню викладаємо мандаринове масло, цукор і лікер, що залишився. Доводимо до кипіння.

Учасниця «Мастер Шеф» також показала, як фламбує свою страву.

Потім викладаємо млинці, що загорнуті в трикутники, в соус і тушкуємо по 2 хв з кожного боку. Останній крок у приготування млинців за рецептом зірки «Мастер Шеф» Ольги Рябенко – посипаємо млинці цедрою.



«Такі млинці готуються швидко. А гарний настрій і задоволення близьких триватиме ще довго! Тож, зберігайте», - зазначила учасниця «Мастер Шеф».

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