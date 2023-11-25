Участница двенадцатого сезона «Мастер Шеф» предлагает попробовать любимые всеми блины, но по совсем другому, очень интересному рецепту.

Звезда нового сезона «Мастер Шеф» Ольга Рябенко показала рецепт блинов в мандариновом или апельсиновом соусе. Блины по рецепту, который дала участница «Мастер Шеф», называются Креп Сюзетт.

«Это известный французский десерт, ставший классикой. Появился он еще в конце XIX века, но до сих пор готовится во многих кафе Франции», - рассказала звезда «Мастер Шеф» на своей странице в Инстаграм.

По ее словам, блины по этому рецепту подают не только на завтрак, но и как десерт после обеда или вечером.

Итак для приготовления блинов, рецепт которых раскрыла звезда «Мастер Шеф», необходимы следующие ингредиенты: молоко – 750 мл, мука – 250 г, яйца – 6 шт, разрыхлитель – ½ ч.л, растопленное сливочное масло – 40 г, две щепотки соли и ½ пакетика ванильного сахара.

Также для блинов по этому рецепту готовится соус Сюзетт. Для его приготовления необходимы такие ингредиенты – сливочное масло комнатной температуры – 100 г, сахар – 100 г, мандариновый сок – 150 мл, цедра мандарина – 2 шт, мандариновый ликер – 60 мл.

Итак, начинаем готовить блины по рецепту участницы «Мастер Шеф». Первый шаг – смешиваем венчиком муку и яйца, осторожно и постепенно добавляем молоко, растопленное масло, а затем все ингредиенты.

Жарим блины на хорошо разогретой сковороде.

Приступаем к приготовлению соуса для блинов.

Звезда "Мастер Шеф" говорит, что сначала необходимо в мягкое сливочное масло натереть цедрую мандарину и добавить 25 мл ликера. Далее на сковороду выкладываем мандариновое масло, оставшийся сахар и ликер. Доводим до кипения.

Участница "Мастер Шеф" также показала, как фламбирует свое блюдо.

Потом выкладываем блины, завернутые в треугольники, в соус и тушим по 2 мин с каждой стороны. Последний шаг в приготовлении блинов по рецепту «Мастер Шеф» Ольги Рябенко – посыпаем блины цедрой.



«Такие блины готовятся быстро. А хорошее настроение и удовольствие близких продлится еще долго! Так что сохраняйте», - отметила участница «Мастер Шеф».

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