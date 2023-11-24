Закуска за рецептом, який пропонує ведучий телеканалу «1+1» готується дуже просто, а результат перевершить очікування.

Простий рецепт смачної закуски с з шинкою розповів ведучий «Сніданок з 1+1» Єгор Гордєєв, пише Politeka.net.

«Це швидко готується, але це класна, поживна закуска», - каже ведучий «1+1».

Отже, для приготування закуски Тарталетки з шинкою і зеленим горошком нам потрібні такі інгредієнти: тарталетки, болгарський перець (1 шт), морква (1 шт), шинка (200 г), зелений горошок (4 ст.л), сметана (150)

Порізані на маленькі кубики болгарський перець, моркву іі шинку насипаємо в глибоку миску, додаємо трохи солі і перцю, а також додаємо зелений горошок.

«Горошок чудово збалансує нашу страву за смаком. Додасть пікантних ноток в начинці, а його ніжну структуру доповнять хрумкі наші тарталетки», - зазначив ведучий «1+1» Єгор Гордєєв в ефірі телеканалу, розповідаючи про приготування закуски з шинкою.

У начинку додаємо соус. Можна використати майонез.

«Він має бути не рідким, а густим», - каже ведучий «Сніданок з 1+1».

Залишився останній крок – кладемо у кожну тарталетку начинку і прикрашаємо зеленню.

Така закуска, каже ведучий телеканалу «1+1» подарує у звичайний будній день відчуття свята.

«Клас! Це можна і як салат їсти», - каже Макс Гордєєв про смачну закуску Тарталетки з шинкою і зеленим горошком.

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