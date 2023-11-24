Закуска по рецепту, который предлагает ведущий телеканала «1+1», готовится очень просто, а результат превзойдет ожидания.

Простой рецепт вкусной закуски с ветчиной рассказал ведущий « Сніданок з 1+1» Егор Гордеев, пишет Politeka.net.

"Это быстро готовится, но это классная, питательная закуска", - говорит ведущий "1+1".

Итак, для приготовления закуски Тарталетки с ветчиной и зеленым горошком нам нужны следующие ингредиенты: тарталетки, болгарский перец (1 шт), морковь (1 шт), ветчина (200 г), зеленый горошек (4 ст.л), сметана (150).

Порезанные на маленькие кубики болгарский перец, морковь и ветчину насыпаем в глубокую миску, добавляем немного соли и перца, а также добавляем зеленый горошек.

«Горошок прекрасно сбалансирует наше блюдо по вкусу. Добавит пикантных ноток в начинке, а его нежную структуру дополнят хрустящие наши тарталетки», - отметил ведущий «1+1» Егор Гордеев в эфире телеканала, рассказывая о приготовление закуски с ветчиной.

В начинку добавляем соус. Можно использовать майонез.

«Он должен быть не редким, а густым», - говорит ведущий «Сніданок з 1+1».

Остался последний шаг – кладем в каждую тарталетку начинку и украшаем зеленью.

Такая закуска, говорит ведущий телеканала «1+1», подарит в обычный будний день ощущение праздника.

«Класс! Это можно и как салат есть», - говорит Макс Гордеев о вкусной закуске Тарталетки с ветчиной и зеленым горошком.

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