Простой рецепт вкусной закуски с ветчиной рассказал ведущий « Сніданок з 1+1» Егор Гордеев, пишет Politeka.net.
"Это быстро готовится, но это классная, питательная закуска", - говорит ведущий "1+1".
Итак, для приготовления закуски Тарталетки с ветчиной и зеленым горошком нам нужны следующие ингредиенты: тарталетки, болгарский перец (1 шт), морковь (1 шт), ветчина (200 г), зеленый горошек (4 ст.л), сметана (150).
Порезанные на маленькие кубики болгарский перец, морковь и ветчину насыпаем в глубокую миску, добавляем немного соли и перца, а также добавляем зеленый горошек.
«Горошок прекрасно сбалансирует наше блюдо по вкусу. Добавит пикантных ноток в начинке, а его нежную структуру дополнят хрустящие наши тарталетки», - отметил ведущий «1+1» Егор Гордеев в эфире телеканала, рассказывая о приготовление закуски с ветчиной.
В начинку добавляем соус. Можно использовать майонез.
«Он должен быть не редким, а густым», - говорит ведущий «Сніданок з 1+1».
Остался последний шаг – кладем в каждую тарталетку начинку и украшаем зеленью.
Такая закуска, говорит ведущий телеканала «1+1», подарит в обычный будний день ощущение праздника.
«Класс! Это можно и как салат есть», - говорит Макс Гордеев о вкусной закуске Тарталетки с ветчиной и зеленым горошком.
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