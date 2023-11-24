Переможець «Мастер Шеф» продемонстрував, як звичайне куряче філе приготувати так, щоб страву можна було запропонувати і на вечерю, і на святковий стіл.

Для страви Курка на шпажках, яку пропонує приготувати переможець «Мастер Шеф» Вадим (Пава) Бжезинський, відмінно підійде філе, зрізане зі стегенець і гомілок птиці.

«Всесезонно, смачно та корисно», - каже переможець «Мастер Шеф» про страву Курка на шпажках на своїй сторінці в Інстаграм, додаючи, що вона соковита, м’яка і залишаєтсья дуже смачною навіть холодною.

Інгредієнти для Курка на шпажках за рецептом переможця «МастерШеф» такі: куряче філе (а краще філе стегна) -2шт, копчена паприка - 0.5ч.л, перець гострий -1/3 ч.л., чебрець-2-3 гілочки, часник-2 зуб., апельсин (цедра та сік) - 1шт., олія-1ст.л., соєвий соус-3 ст.л., цукор-1ст.л., вершкове масло - 25г. А також сіль за смаком.

Перший крок у приготуванні Курка на шпажках – маринуємо м’ясо 30 хвилин. Для цього нарізаємо м’ясо кубиками, додаємо паприку, чебрець і подрібнений часник, а також цедру апельсина. Також з цитрусу вичавлюємо сік. Цей інгрідієнт зробить філе соковитим та смачним. Потім додаємо у маринад соєвий соус.

Далі замариноване м’ясо нанизуємо на шпажки.

Наступний крок - запікаємо у заздалегідь розігрітій духовці 200ʼ приблизно 20-25 хвилин.

Перед подачею на стіл страву Курка на шпажках необхідно змастити вершковим маслом і посипати зеленою цибулею.

«Не тільки смачна, а й корисна страва,яка сподобається як дорослим, так і дітям.Велика перевага курячого м’яса полягає в тому,що для нього можна використовувати велику кількість маринадів та доповнювати страву овочами на будь-який смак», - каже переможець «Мастер Шеф».

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